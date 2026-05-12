Data Matrix-код вместо «глазомера»: Фармэксперт рассказала, как отличить оригинал лекарства от подделки

Онлайн-покупка лекарств стала обычным делом — это удобно, быстро и позволяет сравнивать цены. Но вместе с этим вырос и риск столкнуться с подделками или препаратами, которые хранились с нарушениями. Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина раскрыла в беседе с Life.ru, на какие хитрости обратить внимание, чтобы не купить подделку.

Первое, что стоит проверить, — упаковка. Сейчас основной ориентир — не шрифт и не цвет коробки, а Data Matrix-код. Он есть на каждой легальной упаковке. Его можно отсканировать через «Честный ЗНАК» и увидеть, где произведён препарат и как он двигался по маршруту до аптеки. Если код не находится или система показывает, что его уже проверяли, — лучше не рисковать. Многие потребители игнорируют базовые вещи, такие как срок годности, номер серии, аккуратность печати. И зря, на них непременно нужно обращать внимание. У подделок нередко «плывут» буквы, могут отличаться оттенки, встречаются ошибки в тексте. Это не всегда бросается в глаза, но если присмотреться, разницу можно заметить. Ольга Ларина Коммерческий директор «Озон Фармацевтика»

Второй важный момент — где происходит покупка. У аптеки — онлайн в том числе — должна быть лицензия, указаны контакты, прописаны условия возврата. На маркетплейсах лекарства продают не сами площадки, а партнёры-аптеки, и именно их нужно проверять. Самый рискованный вариант — покупка через объявления или в мессенджерах. В таких случаях невозможно узнать ни происхождение препарата, ни то, как его перевозили.

Есть признаки, которые можно увидеть уже после покупки. Таблетки должны быть одинаковыми, без сколов и пятен. Блистер — целым. У растворов не должно быть помутнения или осадка, если это не указано в инструкции. В подобных случаях часто проблема не в том, что препарат может быть фальсификатом, а в хранении. Если препарат требует холодовой цепи, а её нарушили, он может потерять свойства и даже измениться визуально.

Если появились сомнения, лучше не принимать лекарство. Лучше сохранить упаковку и чек, обратиться в аптеку. При необходимости можно сообщить о подозрении в Росздравнадзор. Дополнительно препарат проверяют через Государственный реестр лекарственных средств. И если лекарства там нет, это уже серьёзный сигнал.

«Безопасен тот препарат, путь которого можно отследить. Если цепочка размыта — это всегда риск, даже если упаковка выглядит качественной», — заключила эксперт.

