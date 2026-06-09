Российские учёные создали 3D-атлас свиньи для студентов аграрных вузов

Специалисты Самарского государственного медицинского университета совместно с коллегами из Белгородского ГАУ создали трёхмерный атлас свиньи. Работу выполнили на базе центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине», сообщает 63.ru.

Интерактивная модель позволяет детально изучать строение животного: её можно вращать, приближать и разбирать на отдельные системы и органы. Атлас работает на компьютерах, ноутбуках и сенсорных панелях, также доступны готовые комплекты с предустановленным программным обеспечением.

Разработка ориентирована на профильные высшие и средние учебные заведения, а также на агротехнологические классы, которые открываются по всей стране.

«Мы получили много запросов именно на этот вид животных от аграрных вузов и школ. Наша задача была — не просто создать красивую картинку, а дать максимально точный и педагогически проработанный инструмент. В России пока никто не делал 3D-модель свиньи с таким уровнем анатомической детализации», — рассказала руководитель лаборатории 3D-моделирования центра СамГМУ Айкуш Назарян.

Это уже пятое обучающее пособие для студентов сельскохозяйственных и ветеринарных направлений. Пилотным проектом стал атлас «Корова», затем выпустили модели «Кошка», «Курица» и «Лягушка».

Ранее в Нидерландах начала работу первая в мире ферма по производству культивированного мяса в биореакторах, на что власти выделили 500 тысяч евро. Продавать такой продукт в ЕС пока запрещено, а полноценный запуск предприятия запланирован на 2028 год.