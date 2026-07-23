Маск объявил войну «Одиссее» Нолана и позвал Гибсона снять свою версию за $100 миллионов

Американский предприниматель Илон Маск дал понять, что не против выделить Мелу Гибсону 100 миллионов долларов на съёмки максимально достоверной версии «Одиссеи», где вся речь звучала бы на гомеровском греческом. Об этом сообщает издание Daily Mail

Всё началось в понедельник с поста в соцсети X. Один из пользователей предложил Маску профинансировать Гибсона, чтобы тот снял экранизацию с исторически точными кораблями, доспехами, оружием и подбором актёров. По условиям автора идеи, все реплики должны быть взяты прямо из оригинальной поэмы и произнесены на гомеровском греческом. Примерно через восемь часов Маск коротко ответил: «Я за».

Миллиардер, ставший в прошлом месяце первым в мире триллионером, неоднократно резко высказывался о новом блокбастере Кристофера Нолана и его актёрском составе. Больше всего его возмутило приглашение темнокожей актрисы Люпиты Нионго и трансгендерного актёра Эллиота Пейджа.

Несмотря на постоянную критику Маска, «Одиссея» показала мощный старт. По данным Variety, за первый уикенд картина собрала 124 миллиона долларов в США, а по всему миру — 263,7 миллиона. Это стало лучшим мировым стартом в карьере Нолана.

Если проект с Гибсоном не сложится, у основателя SpaceX есть ещё более необычный вариант. Маск ранее обещал выпустить ИИ-экранизацию «Одиссеи» к концу 2026 года. Он утверждал, что Grok Imagine создаст исторически достоверную полнометражную версию поэмы Гомера, а премьеру планируется приурочить к сезону вручения кинопремий.