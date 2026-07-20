Минкультуры не получало заявку на прокат фильма Нолана «Одиссея» в России

Министерство культуры России не получало заявлений на выдачу прокатного удостоверения на фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» в Минкультуры России не поступало», — цитирует сообщение ТАСС.

Картина вышла в мировой прокат 17 июля и за первый уикенд заработала $264,1 млн, став самым кассовым проектом в карьере режиссёра. В фильме снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон. Лента рассказывает о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой, преодолевая гнев богов и встречи с мифическими чудовищами.

А греческий религиозный деятель Христос Панопулос обвинил Кристофера Нолана в культурной апроприации за то, что в фильме «Одиссея» нет греческих актёров, хотя история Древней Греции подаётся как общемировое наследие. Он выразил недовольство тем, что греков не привлекают к переосмыслению их собственной культуры.