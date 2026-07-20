Ни одного грека в кадре: Язычники в ярости из-за «Одиссеи» Нолана

Сооснователь греческой религиозной организации «Лабрис» Христос Панопулос обвинил создателей «Одиссеи» Кристофера Нолана в присвоении национального культурного наследия.

«Это апроприация. Там нет ни одного греческого актёра», — цитирует Панопулоса CNN.

Язычник выразил разочарование тем, что историю Древней Греции считают достоянием всего человечества, однако не привлекают к её переосмыслению самих эллинов. По его словам, эта культура «принадлежит всем», но «никто не спрашивает мнения самих греков о том, как должны рассказываться эти истории».

«Лабрис» объединяет последователей современного эллинского политеизма. Организация появилась в 2007 году после раскола с Высшим советом этнических эллинов, который, как считает Панопулос, стал уделять политике слишком много внимания в ущерб духовным практикам. Точная численность сторонников древнегреческого многобожия неизвестна. Первые движения, пытающиеся реконструировать религию античных эллинов, возникли в стране в 1990-х годах.

«Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а в звёздный состав также вошли Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Джон Бернтал. За первые выходные экранизация эпической поэмы Гомера заработала около 264 миллионов долларов.

Ранее Лупита Нионго, исполнившая в «Одиссее» одну из ролей, посетовала, что женщины в произведении Гомера часто остаются на втором плане. Часть зрителей поддержала актрису, другие напомнили о важном влиянии Пенелопы, Афины, Цирцеи и Калипсо на развитие сюжета.