Актриса Лупита Нионго предъявила Гомеру претензию спустя почти 3000 лет

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго заявила, что легендарный древнегреческий поэт-сказитель Гомер уделил слишком мало внимания женским персонажам в своих произведениях. Лауреатка премии «Оскар» исполнила сразу две роли в новой экранизации «Одиссеи» Кристофера Нолана.

Во время интервью артистов спросили, что бы они сказали древнегреческому поэту после совместного просмотра картины. Нионго ответила, что поинтересовалась бы его отношением к количеству «экранного времени», которое получили женщины.

«Гомер, что ты думаешь об экранном времени, отведённом этим женщинам, учитывая, как мало внимания ты им уделил?» — сказала актриса. Затем она в шутку добавила: «Помнишь нас?»

В фильме Нолана обладательница «Оскара» сыграла Елену Троянскую и её сестру Клитемнестру. Режиссёр доверил Нионго обе роли, чтобы подчеркнуть связь между героинями.

Высказывание Нионго вызвало бурное обсуждение в соцсетях, и далеко не все согласились с её претензией. Критики напомнили, что оценивать древний эпос по современным представлениям об «экранном времени» не совсем корректно: хотя повествование сосредоточено на Одиссее, Пенелопа, Афина, Цирцея, Калипсо и другие героини играют в нём важную роль и во многом определяют развитие сюжета. Другие пользователи, напротив, поддержали актрису, посчитав, что новая экранизация вполне может показать последствия войны с точки зрения женщин и подробнее раскрыть их характеры.

«Одиссея» рассказывает о возвращении царя Итаки домой после Троянской войны, премьера фильма назначена на 17 июля 2026 года. Главную роль в картине исполнил Мэтт Дэймон, а актриса Зендая во время первого съёмочного дня толкнулась с настолько сильным холодом, что физически не могла произносить реплики — у неё замёрз рот.