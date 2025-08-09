Новую картину Кристофера Нолана Одиссея сняли всего за полгода

Арт-директор фильма «Одиссея» Саманта Энглендер официально объявила о завершении съёмочного процесса. Картина Кристофера Нолана, производство которой стартовало в феврале 2025 года, была снята всего за шесть месяцев.

Съёмочная группа работала в нескольких странах, включая Италию, Грецию, Шотландию, Марокко и Исландию. «Одиссея» стала первым в истории кинематографа фильмом, полностью снятым на IMAX-камеры.

Интерес зрителей к проекту оказался беспрецедентным: предварительные продажи билетов, стартовавшие 17 июля, принесли ленте $1,5 млн уже в первый день, большинство сеансов было распродано.