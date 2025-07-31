«Мастер допотопной съёмки»: Названы шесть неожиданных фактов о Кристофере Нолане

Сэр Кристофер Нолан прошёл большой путь, начиная с дешёвой камеры и любительских фильмов. Сейчас все его творения становятся блокбастерами, а сам он встал в один ряд с другими «народными» для россиян зарубежными режиссёрами. Кино Mail собрал несколько любопытных фактов о постановщике, благодаря которым он стал одним из столпов, на которых в наше время держатся массовые жанры.

Нолан — ярый фанат плёнки. Он уверен, что она даёт кадру глубину и текстуру, которую «цифра» передать просто не способна. Также этот «допотопный» режиссёр предпочитает избегать CGI, делая выбор в пользу реальных спецэффектов и декораций. К примеру, огромное кукурузное поле в «Интерстелларе» реально пришлось выращивать с нуля.

Постоянным соавтором Нолана является его младший брат Джонатан. Они вместе написали сценарий к фильму «Мементо», который в итоге признали культурным наследием США. А продюсером всех проектов выступает супруга режиссёра Эмма Томас, с которой тот познакомился ещё в студенчестве.

Нолан левша и страдает красно-зелёным дальтонизмом. Специалисты говорят, что цвет и освещение его фильмов всегда проходят через призму этого заболевания. У режиссёра нет ни соцсетей, ни мобильного телефона, ни даже электронной почты. Достучаться до него можно только через менеджера, который принесёт ему реально важные сообщения в печатном виде. Кроме того, постановщик всегда выходит на площадку в одной и той же одежде и никогда не работает по выходным.