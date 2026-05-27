«Одиссею» Кристофера Нолана не покажут в российских кинотеатрах

Картина Кристофера Нолана «Одиссея» с Мэттом Дэймоном в главной роли не выйдет в российский прокат. Как выяснил Mash, Министерство культуры РФ не получило ни одной заявки на демонстрацию новой ленты режиссёра в отечественных кинотеатрах.

В материале отмечается, что фильм теоретически можно показать в формате предсеансного обслуживания. Однако дистрибьюторы пока не направляли соответствующих предложений о работе.

Это не первый случай, когда картины постановщика не продают в России. В 2023 году наши зрители также не увидели «Оппенгеймера» на большом экране. Многим удалось посмотреть ленту через предсеанс, но полноценного проката не состоялось.

«Одиссея» — новая работа режиссёра, основанная на одноимённой поэме Гомера. Бюджет картины превышает 250 миллионов долларов. В главных ролях снялись Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея, Шарлиз Терон и Роберт Паттинсон. Фильм уже высмеивают в сети из-за сомнительного кастинга. Поклонники античности не поняли, почему роль Елены Троянской досталась кенийско-мексиканской актрисе Лупите Нионго, а Ахиллеса сыграла трансгендерная* актриса Эллиот Пейдж.

