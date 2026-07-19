Зендею раскритиковали за 3000-летние серьги на премьере «Одиссеи»

Актриса Зендея оказалась в центре скандала после появления на фотоколле фильма «Одиссея» в Лондоне в древних серьгах, возраст которых насчитывает около трёх тысяч лет. Как пишет Daily Mail, украшения происходят из Зивийского клада, обнаруженного в Иране в 1940-х годах, и датируются примерно первым тысячелетием до нашей эры.

Золотые медальоны закреплены в современной бриллиантовой оправе, созданной лондонским ювелиром Гленном Спиро. В компании Barron London подчеркнули, что крепление не повреждает древние артефакты и позволяет демонстрировать их широкой аудитории, напоминая о богатом культурном наследии Ирана.

Однако в социальных сетях такой подход вызвал резкую критику. Многие пользователи заявили, что подобным предметам место в музее, а не на красной дорожке.

«Как студент-археолог, я ненавижу это. Им место в музее», — написал один из комментаторов.

Некоторые иранские пользователи также выразили недовольство тем, что исторические артефакты используются в качестве модного аксессуара. В то же время часть аудитории встала на защиту актрисы, отметив, что сама Зендея и её стилист Ло Роуч всегда бережно относятся к историческим украшениям. Сама актриса ситуацию пока не комментировала.

Во съёмок «Одиссеи» Кристофера Нолана в Исландии Зендея столкнулась с экстремальным холодом, из-за которого её рот застыл, и она физически не могла произносить реплики, превратив диалог в невнятное «бла-бла-бла». Несмотря на дискомфорт, она старалась сохранять вовлечённость и назвала работу с командой важным и вдохновляющим опытом.