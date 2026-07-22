Маск пообещал выпустить ИИ-экранизацию «Одиссеи» к концу 2026 года

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его инструмент на базе искусственного интеллекта Grok Imagine создаст полнометражную экранизацию древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея».

По словам Маска, фильм станет «исторически достоверной» версией произведения. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

Бизнесмен отметил, что работа над проектом уже ведётся, а завершить её планируется к концу 2026 года. Как написал Маск, премьера должна состояться к сезону вручения кинопремий.

Заявление стало первым публичным комментарием предпринимателя об «Одиссее» после выхода одноимённого фильма Кристофера Нолана, который, по данным СМИ, показал высокие кассовые сборы.

До премьеры картины Нолана Маск неоднократно критиковал отдельные решения, связанные с подбором актёрского состава.

Ранее глава греческой организации «Лабрис» Христос Панопулос обвинил Кристофера Нолана в апроприации культуры за отсутствие греческих актёров в «Одиссее», заявив, что эллинов не спрашивают, как рассказывать их историю. «Лабрис» — одна из групп, реконструирующих древнегреческое многобожие с 1990-х годов.