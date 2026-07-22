Новым главой киностудии «Ленфильм» назначен Дмитрий Давиденко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично представил коллективу киностудии «Ленфильм» нового генерального директора. Эту должность занял Дмитрий Давиденко, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Давиденко сменил на посту Надежду Андрющенко, которая возглавляла студию в непростой период. Беглов отдельно поблагодарил её за проделанную работу и подчеркнул, что она не уходит из проекта. Андрющенко останется в команде, возглавит продюсерский центр и получит статус советника нового руководителя. Губернатор выразил уверенность, что с такой расстановкой сил студия будет только расширяться и звучать громче.

Обращаясь к сотрудникам, Давиденко признался, что как киновед и кинематографист прекрасно понимает ценность легендарной площадки. Он отметил, что студия пережила разные времена, но обладает великими именами и фильмами, и выразил надежду сделать её по-настоящему родным домом для всего коллектива.

Перед началом встречи Александр Беглов возложил цветы к мемориалу героям-ленфильмовцам, где высечены имена 359 работников, не вернувшихся с войны. Также глава города посетил съёмочную площадку нового проекта студии — сказки «Щелкунчик».

Киностудия «Ленфильм» — старейшая в России, ведёт свою историю с 1914 года, когда был основан военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Официальной датой рождения студии считается 30 апреля 1918 года, когда нарком просвещения Анатолий Луначарский подписал решение о создании Петроградского кинокомитета. Именно здесь формировалась классическая школа советского кино: в этих стенах работали Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, Илья Авербах и Алексей Герман-старший. Студия подарила миру такие шедевры, как «Чапаев», «Человек-амфибия», «Гамлет» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Несмотря на тяжелый экономический кризис в 2000-х и угрозу банкротства, «Ленфильм» сохранил статус одной из главных интеллектуальных и арт-площадок страны, а после масштабной модернизации и открытия центра реставрации продолжает возрождать золотую коллекцию отечественного кино.