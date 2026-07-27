Бизнес Гуфа оштрафовали за использование песен Тимы Белорусских и Дрейка

Арбитражный суд Москвы взыскал с творческого объединения DOMA, принадлежащего рэперу Гуфу (Алексею Долматову), 440 тысяч рублей за незаконное использование песен. Иск подали Российское авторское общество, сообщает KP.ru.

Компания нарушила права на 11 композиций, каждую из которых суд оценил в 40 тысяч рублей. В списке — треки Doja Cat, Drake, Yeat, Future, Juice WRLD, YG, Kamaiyah, а также пять песен Тимы Белорусских (Тимофея Морозова). Решение подлежит немедленному исполнению.

ООО «Дома» зарегистрировали в 2024 году, Гуфу принадлежит 75% компании. За первый год выручка достигла 563 млн рублей, прибыль — 39 млн.

А ранее певицу Линду и её продюсера Михаила Кувшинова объявили фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении прав на песни Максима Фадеева. Сам Фадеев заявил, что сожалеет о конфликте Линдой, но не намерен отступать. Основным обвиняемым проходит именно Кувшинов. Суд отправил его под домашний арест. При этом ранее юристы высказывали мнение, что дело не прекратят, даже если стороны помирятся.