14 мая, 17:44

Продюсера Линды отправили под домашний арест по делу о песнях Максима Фадеева

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест продюсера певицы Линды Михаила Фадеева, обвиняемого по делу о незаконном приобретении песен Максима Фадеева. Об этом сообщил корреспондент Life.ru в зале суда. Фигуранту также запрещено пользоваться телефоном и Интернетом.

Михаил Кувшинов во время оглашения меры пресечения.

«Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2026 года», — сказал судья. Ожидается, что защита обжалует решение.

Напомним, певицу Линду и Михаила Кувшинова вызвали на допрос, после чего объявили фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении прав на песни продюсера Максима Фадеева. По словам юриста, дело не прекратят, даже если стороны помирятся. Сам потерпевший заявил, что сожалеет о конфликте Линдой, но не намерен отступать и надеется на справедливое решение суда, при этом не станет оценивать мотивы исполнительницы. Известно, что Кувшинов проходит по делу подозреваемым.

Матвей Константинов
