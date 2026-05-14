Продюсера Линды отправили под домашний арест по делу о песнях Максима Фадеева

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест продюсера певицы Линды Михаила Фадеева, обвиняемого по делу о незаконном приобретении песен Максима Фадеева. Об этом сообщил корреспондент Life.ru в зале суда. Фигуранту также запрещено пользоваться телефоном и Интернетом.

«Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2026 года», — сказал судья. Ожидается, что защита обжалует решение.