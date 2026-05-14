«Я ворона, я ворона»: как живёт Линда, ставшая подозреваемой по делу о краже песен Фадеева Певицу Линду вскоре могут судить по статье о мошенничестве по делу о краже авторских прав на песни, которые написал её бывший продюсер Максим Фадеев, — многолетняя вражда членов творческого тандема на днях довела до уголовного преследования некогда популярной певицы. 13 мая, 21:45

Певица Линда после допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве стала подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. Её задержали в столице днём ранее — во вторник 12 мая. Тогда же в её квартире и в квартире продюсера певицы Михаила Кувшинова прошли обыски.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). На допрос артистка попала в статусе свидетеля, и после этого её процессуальный статус изменился.

Потерпевшим по этому делу является продюсер Максим Фадеев, ранее работавший с Линдой и писавший для неё песни. По его собственным словам, 30 лет назад права на все его композиции были «мошенническим образом переписаны на другого человека — Светлану Гейман (Линду).

В этой схеме, по мнению Фадеева, участвовали несколько человек. Это директор «Кристальной музыки» Михаил Кувшинов, который, как подчёркивает продюсер, лично подделывал его подпись и выдавал её за реальную. Мать Кувшинова, которая в тот момент была бухгалтером компании, отец Линды Лев Гейман, инвестировавший в проект Фадеева и дочери свои деньги, и продюсер и музыкальный издатель Андрей Черкасов, который якобы покрывал этот факт и торговал музыкальными записями, принадлежавшими Фадееву.

Черкасов, кстати, с ноября прошлого года находится в СИЗО. Ему вменяют хищение авторских прав на песни Фадеева. Как отмечает потерпевший, свою бизнес-империю Черкасов построил ещё в 90-е на скупке за бесценок или присваивании частей музыкальных композиций — текстов, музыки или аранжировок. После этого он подавал в суд на авторов произведений и получал над ними контроль.

Тогда мало кто из музыкантов оформлял права на свои музыку и песни. Этим, возможно, пользовалось подконтрольное Черкасову издательство «Джем», зарабатывая на тиражировании якобы присвоенных песен огромные деньги.

— Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке, — прокомментировал допрос певицы и её новый процессуальный статус Фадеев в своём блоге. — На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через её представителей — Кувшинова, Черкасова, но результата это не дало.

Отношения Линды и Максима Фадеева испортились в самом конце 90-х. Последняя совместная работа — композиция «Белое на белом», после чего тандем окончательно распался.

Спустя много лет артистка в своём интервью назвала причину конфликта. По её словам, продюсер обиделся на свою подопечную из-за её желания перейти в другой лейбл. Всё это произошло на фоне того, что отец Линды — Лев Гейман — перестал финансировать тандем из-за финансовых трудностей. Кроме того, по словам певицы, Фадеев распространял о ней порочащие слухи ради увеличения прибыли. И после этого создатель MALFA якобы стал ей мстить.

Как бы там ни было, несмотря на до сих пор продолжающуюся творческую активность, множество выпущенных альбомов, популярность Линды только падала. В этом году, судя по афишам, должно состояться всего 16 выступлений певицы в разных городах России.

Стоимость билетов варьируется в пределах 3–8,5 тыс. рублей, однако о серьёзных заработках, похоже, говорить не приходится — в основном это бары и совсем небольшие площадки, заполняемость которых обычно измеряется в десятках и изредка в сотнях человек.

Судя по бизнес-реестрам, сейчас Линда владеет одной компанией — «Линда мьюзик», чей основной вид деятельности — в области исполнительских искусств. За прошлый год фирма заработала всего 7 млн рублей. Ей принадлежат права на товарный знак LINDA и соответствующий адрес официального сайта певицы.

Кстати, сам сайт косвенно может подтверждать финансовые трудности своего владельца — на нём размещена реклама (свадебных платьев и гаданий на картах Таро), что более успешные коллеги Линды себе обычно не позволяют.

Изначально «Линда мьюзик» принадлежала отцу певицы, однако в 2024 году он полностью переписал фирму на дочь. Кроме того, у певицы есть ИП с семью видами деятельности, которые связаны с её профессией.

При этом артистка живёт в хоромах примерной стоимостью 100 млн рублей. Двухуровневая квартира находится на 29-м этаже одной из высоток в Весковском переулке Москвы — это в двух кварталах от Садового кольца рядом с метро Менделеевская.

На первом этаже, за панорамными окнами во всю стену, расположены кухня, совмещённая с гостиной, и рабочий кабинет Линды. При этом интерьеры помещений нельзя назвать шикарными — здесь нет мрамора, золота, антиквариата и люстр в половину дома — дизайн лаконичный и функциональный. На втором этаже располагается хозяйская спальня.

