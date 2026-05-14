Продюсера Линды подозревают в незаконном приобретении прав на песни Фадеева

Саундпродюсера певицы Линды Михаила Кувшинова подозревают в незаконном приобретении авторских прав на песни Максима Фадеева. Предварительная сумма ущерба оценивается в миллион рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Сам Кувшинов вину не признаёт. На заседании суда он попросил не избирать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, так как на его иждивении находится тяжелобольной отец — у пенсионера четвёртая стадия онкологии. Кроме того, сам подозреваемый страдает несколькими хроническими заболеваниями, включая проблемы с сердцем.

«Я не делал того, что мне инкриминируют», — ответил Кувшинов на вопрос журналистов.

По словам музыканта, под домашним арестом он не сможет обеспечивать семью и заниматься профессиональной деятельностью. Вопрос о мере пресечения пока остаётся открытым.