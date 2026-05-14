Продюсера Линды подозревают в незаконном приобретении прав на песни Фадеева
Саундпродюсера певицы Линды Михаила Кувшинова подозревают в незаконном приобретении авторских прав на песни Максима Фадеева. Предварительная сумма ущерба оценивается в миллион рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Михаил Кувшинов в «аквариуме» в зале суда.
Сам Кувшинов вину не признаёт. На заседании суда он попросил не избирать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, так как на его иждивении находится тяжелобольной отец — у пенсионера четвёртая стадия онкологии. Кроме того, сам подозреваемый страдает несколькими хроническими заболеваниями, включая проблемы с сердцем.
«Я не делал того, что мне инкриминируют», — ответил Кувшинов на вопрос журналистов.
По словам музыканта, под домашним арестом он не сможет обеспечивать семью и заниматься профессиональной деятельностью. Вопрос о мере пресечения пока остаётся открытым.
Напомним, певицу Линду вызвали на допрос из-за конфликта с Максимом Фадеевым по делу об авторских правах, а затем её статус изменили со свидетеля на подозреваемую. Юрист заявил, что дело не прекратят, даже если продюсер помирится с бывшей подопечной. По его словам, о наказании говорить рано, но если Линду признают соучастницей мошенничества, совершённого организованной группой, ей может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Продюсер Максим Фадеев заявил, что сожалеет о конфликте с певицей Линдой по вопросу авторских прав на песни, но не намерен отступать и надеется на справедливое решение суда, при этом не станет оценивать мотивы исполнительницы.
