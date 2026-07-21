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21 июля, 11:19

Рэпер Гуф попал в больницу в Таиланде, но не раскрыл причину госпитализации

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Российский исполнитель Гуф оказался в одной из клиник Таиланда. Музыкант опубликовал в соцсетях фотографию из больничной палаты, но причины своего нахождения в медучреждении не объяснил.

По снимку трудно понять, что именно случилось: рэпер лежит на койке в стандартной одежде, без видимых признаков тяжёлого состояния. Никаких комментариев по поводу самочувствия или обстоятельств госпитализации артист пока не дал.

Поклонники строят догадки, но официальных заявлений от представителей Гуфа или его семьи не поступало.

Рэпер Гуф решил вступить в партию «Новые люди»
Рэпер Гуф решил вступить в партию «Новые люди»

Ранее Life.ru рассказывал, что модель Екатерину Лукьянову, которая заявляла о беременности от певца Иракли Пирцхалавы, госпитализировали в нестабильном состоянии. Причина ухудшения её самочувствия пока не раскрывается.

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Дарья Денисова
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