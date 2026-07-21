Рэпер Гуф попал в больницу в Таиланде, но не раскрыл причину госпитализации

Российский исполнитель Гуф оказался в одной из клиник Таиланда. Музыкант опубликовал в соцсетях фотографию из больничной палаты, но причины своего нахождения в медучреждении не объяснил.

По снимку трудно понять, что именно случилось: рэпер лежит на койке в стандартной одежде, без видимых признаков тяжёлого состояния. Никаких комментариев по поводу самочувствия или обстоятельств госпитализации артист пока не дал.

Поклонники строят догадки, но официальных заявлений от представителей Гуфа или его семьи не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что модель Екатерину Лукьянову, которая заявляла о беременности от певца Иракли Пирцхалавы, госпитализировали в нестабильном состоянии. Причина ухудшения её самочувствия пока не раскрывается.