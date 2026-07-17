Модель, заявившую о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы, госпитализировали

Екатерину Лукьянову, заявившую о беременности от певца Иракли Пирцхалавы, госпитализировали. О случившемся стало известно из её соцсетей.

«На связи команда Кати. Катя была госпитализирована. В настоящее время она находится в нестабильном состоянии. Мы надеемся, что с ней будет всё в порядке», — было написано в личном блоге модели.

По словам окружения девушки, сейчас она находится в нестабильном состоянии. Причина резкого ухудшения самочувствия пока не раскрывается. Лукьянова оказалась в центре внимания после рассказа о коротком романе с артистом. Екатерина утверждает, что ждёт от него ребёнка, однако исполнитель публично отцовство не подтверждал.

Незадолго до госпитализации будущая мать заявила, что больше не собирается бороться за эти отношения. Когда появятся новые сведения о её здоровье, неизвестно. Ираклию 48 лет. Популярность ему принесла вторая «Фабрика звёзд», после которой вышли хиты «Лондон-Париж», «Время» и «Капли абсента».

Напомним, что недавно Лукьянову обвинили в мошенничестве. Претензии к девушке ранее озвучила бывшая партнёрша по бизнесу Елена Казанцева. Она даже пригрозила обратиться в суд.