Беременную от Ираклия Пирцхалавы модель обвинили в мошенничестве

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, заявившая о беременности от певца Ираклия Пирцхалавы (Иракли), прокомментировала изданию Super.ru обвинения в мошенничестве. По её словам, об уголовном деле в отношении себя она ничего не знает.

Претензии к девушке ранее озвучила бывшая партнёрша по бизнесу Елена Казанцева. Она пригрозила обратиться в суд, однако Лукьянова утверждает, что никаких официальных документов не получала. Модель призналась, что когда-то у неё было общее дело с Казанцевой, но всё пошло не так по неким объективным причинам.

«На меня фактически никакого заявления нет. Это женщина, взрослая девушка, мы с ней пытались просто открыть совместный бизнес, у нас вообще что-то пошло не так», — рассказала Лукьянова.

По её словам, совместные проекты запускались около двух лет назад. Екатерина подчеркнула, что полиция её не вызывала, поэтому говорить о каком-либо разбирательстве пока преждевременно. Она посоветовала обидчице публично показать заявление в полицию, чтобы не быть голословной.

Модель также отвергла слова бывшей подруги о том, что оставила сына от предыдущих отношений на воспитание матери. Она заявила, что ребёнок живёт вместе с ней в Москве, а совместные фото с ним постоянно появляются в её соцсети.

Ранее Ираклий Пирцхалава (Иракли) спустя годы после развода вновь сошёлся с бывшей супругой Еленой Гребенщиковой и решил проверить отношения на прочность. Пара рассталась ещё в 2014 году, однако теперь решила попробовать начать всё заново. Бывшие супруги даже пришли в новый сезон проекта «Ставки на любовь». Ираклий и Елена поженились в далёком 2009 году. В браке у них родились двое сыновей — Илья и Александр, которым сейчас 15 и 13 лет.