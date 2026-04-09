Иракли вернул бывшую спустя 12 лет, чтобы строить любовь на глазах у миллионов

Ираклий Пирцхалава (Иракли) спустя годы после развода вновь сошёлся с бывшей супругой Еленой Гребенщиковой и решил проверить отношения на прочность. Об этом артист рассказал в личном блоге.

Пара рассталась ещё в 2014 году, однако теперь решила попробовать начать всё заново. Бывшие супруги примут участие в новом сезоне проекта «Ставки на любовь», где намерены разобраться в своих чувствах.

«Участие в реалити — это попытка понять, есть ли у наших отношений будущее или пора окончательно поставить точку», — отметили они.

Ираклий и Елена поженились в 2009 году. В браке у них родились двое сыновей — Илья и Александр, которым сейчас 15 и 13 лет. Теперь их история может получить продолжение — уже на глазах у зрителей.

