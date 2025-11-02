Певец Ираклий Пирцхалава рассказал, как масло с могилы отца Гавриила исцелило его

Перед своим первым сольным концертом в Тбилиси певец Ираклий Пирцхалава тяжело заболел и потерял голос. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «СПАС», вспоминая один из самых значимых моментов своей карьеры.

«Когда казалось, что концерт сорвётся, мне принесли масло с могилы отца Гавриила (Ургебадзе). После помазания болезнь отступила, и концерт состоялся», — поделился певец.

Именно 2 ноября отмечается память старца ХХ века — архимандрита Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе). Пирцхалава вспомнил этот случай как момент настоящего духовного прозрения и вдохновения.

