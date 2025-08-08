«За что, Ираклий?» Гребенщиков потребовал у Пирцхалавы объяснений после драки

Экс-участник «Фабрики Звёзд» Михаил Гребенщиков заявил, что избивший его Ираклий Пирцхалава сначала называл его нацистом, а потом утверждал, что от него пахло запрещёнными веществами. Таким образом, обидчик лишь искал повод, однако его истинные мотивы неизвестны. Об этом побитый певец заявил в интервью телеграм-каналу «Baza».

«До этого Ираклий гнал линию, что я нацист. Теперь я, оказывается, обкуренный стоял такой и очень жестоко нападал на людей. Но такого не было. У меня есть свидетели, и правда за мной», — отметил Гребенщиков.

По его словам, 13 июля вечером он выступал на мероприятии в рамках арт-футбола, посвящённом Дню России, в концертном зале Измайлово. После концерта Михаил присоединился к карнавалу «Арт-футбола» в холле отеля «Альфа», где весело проводил время вместе с Владимиром Полупановым и Вадимом Галыгиным.

В этот момент из отеля выходила команда сборной Грузии, в составе которой играл Пирцхалава. Недовольный результатами судейства, он остановился перед компанией и начал выражать своё раздражение с использованием крепкой брани и жаргона.

«И неожиданно происходит двойной удар мне в голову. Я отталкиваю его ногой. Ираклий подбегает и ударяет меня ещё раз. И тут он убегает и скрывается. Тут приезжает наряд ОМОНа. У меня спрашивают — буду ли я подавать заявление. Я его подал. И попал на приключение вплоть до сегодняшнего дня. Если бы Мосгорсуд не опубликовал своё решение по штрафу для Ираклия, никто бы об этом не узнал», — добавил артист.