8 августа, 13:51

«За что, Ираклий?» Гребенщиков потребовал у Пирцхалавы объяснений после драки

Гребенщиков обратился к Пирцхалаве с требованием объяснить свой поступок

Обложка © ТАСС / Размик Закарян,Юрий Самолыго

Экс-участник «Фабрики Звёзд» Михаил Гребенщиков заявил, что избивший его Ираклий Пирцхалава сначала называл его нацистом, а потом утверждал, что от него пахло запрещёнными веществами. Таким образом, обидчик лишь искал повод, однако его истинные мотивы неизвестны. Об этом побитый певец заявил в интервью телеграм-каналу «Baza».

«До этого Ираклий гнал линию, что я нацист. Теперь я, оказывается, обкуренный стоял такой и очень жестоко нападал на людей. Но такого не было. У меня есть свидетели, и правда за мной», отметил Гребенщиков.

По его словам, 13 июля вечером он выступал на мероприятии в рамках арт-футбола, посвящённом Дню России, в концертном зале Измайлово. После концерта Михаил присоединился к карнавалу «Арт-футбола» в холле отеля «Альфа», где весело проводил время вместе с Владимиром Полупановым и Вадимом Галыгиным.

В этот момент из отеля выходила команда сборной Грузии, в составе которой играл Пирцхалава. Недовольный результатами судейства, он остановился перед компанией и начал выражать своё раздражение с использованием крепкой брани и жаргона.

«И неожиданно происходит двойной удар мне в голову. Я отталкиваю его ногой. Ираклий подбегает и ударяет меня ещё раз. И тут он убегает и скрывается. Тут приезжает наряд ОМОНа. У меня спрашивают — буду ли я подавать заявление. Я его подал. И попал на приключение вплоть до сегодняшнего дня. Если бы Мосгорсуд не опубликовал своё решение по штрафу для Ираклия, никто бы об этом не узнал», добавил артист.

Он также подчеркнул, что никаких оскорблений в адрес сборной Грузии или лично Ираклия не произносил и призвал бывшего соперника объяснить мотивы нападения.

Ранее Ираклий Пирцхалава признался, что, выходя из отеля, почувствовал подозрительный запах и сделал замечание Гребенщикову. По его словам, в ответ «прилетело» оскорбление на национальной почве, которое исполнитель трека «Лондон—Париж» терпеть уже не стал, а посему набросился с кулаками. За это его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

