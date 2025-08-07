Экс-участник «Фабрики звёзд» Пирцхалава попал на деньги, подравшись с Гребенщиковым
Ираклий Пирцхалава. Обложка © VK / Иракли
Певца Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за избиение коллеги по «Фабрике звёзд» Михаила Гребенщикова. Об инциденте сообщает BAZA.
Мировой суд Измайловского района Москвы назначил певцу Ираклию Пирцхалаве штраф в размере 15 тысяч рублей за совершение побоев. Телеграм-канал пишет, что инцидент произошёл во время футбольно-музыкального фестиваля «Арт-Футбол», где оба участника конфликта — и Пирцхалава, и пострадавший Михаил Гребенщиков — были участниками разных сезонов популярного музыкального проекта.
Суд установил, что 13 июня у гостиницы между музыкантами произошёл конфликт. По версии пострадавшей стороны, Пирцхалава, руководивший сборной Грузии на фестивале, начал оскорбительно высказываться в адрес российской команды. Когда Гребенщиков, участник первого сезона «Фабрики звёзд», попытался ответить шуткой, Пирцхалава нанёс ему удар по голове.
Гребенщиков обратился за медицинской помощью и подал заявление в полицию. Однако полученные травмы не были признаны достаточно серьёзными для возбуждения уголовного дела, поэтому дело рассмотрели в административном порядке. Судья признал Пирцхалаву виновным по статье о побоях, ограничившись денежным взысканием.
