«Никогда не забуду»: Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти

Певец Ираклий Пирцхалава несколько лет назад пережил клиническую смерть. По его словам, он смог преодолеть этот сложнейший период благодаря помощи многих людей, которые были рядом.

«Никогда не забуду своего братана и на тот момент менеджера Юрия Стрелкина, который до моего пробуждения приходил ко мне домой и уже стоял у двери, стучался и уезжал к семье только тогда, когда я ложился спать. Я ему прощу всё! Если вдруг он мне ножом в спину ударит, то я повернусь и скажу: «Брат, я тебя всё равно люблю», — высказался певец в беседе с порталом «Страсти».