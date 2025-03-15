«Никогда не забуду»: Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти
Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти
Ираклий Пирцхалава. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Певец Ираклий Пирцхалава несколько лет назад пережил клиническую смерть. По его словам, он смог преодолеть этот сложнейший период благодаря помощи многих людей, которые были рядом.
«Никогда не забуду своего братана и на тот момент менеджера Юрия Стрелкина, который до моего пробуждения приходил ко мне домой и уже стоял у двери, стучался и уезжал к семье только тогда, когда я ложился спать. Я ему прощу всё! Если вдруг он мне ножом в спину ударит, то я повернусь и скажу: «Брат, я тебя всё равно люблю», — высказался певец в беседе с порталом «Страсти».
Артиста также поддерживал патриарх Грузии Илия II и другие священнослужители, которые молились о его здоровье. Несмотря на трудные времена, нашлись и те, кто выступал против Ираклия, но даже им певец выразил свою признательность.
Ранее Life.ru сообщал, что в конце прошлого года Ираклий Пирцхалава закрутил роман с новой девушкой, похожей на его бывшую жену. Новую возлюбленную звезды зовут Карина Хомуха. Она дизайнер. Женщина воспитывает двоих детей.