7 августа, 17:44

Пирцхалава заявил, что ударил Гребенщикова из-за запаха наркотиков

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Виноградов

Певец Ираклий Пирцхалава назвал причиной драки с коллегой по «Фабрике звёзд» Михаилом Гребенщиковым запах наркотиков и оскорбление на национальной почве. Через своего представителя он сообщил Mash, что во время фестиваля «Арт-футбол» у гостиницы «Альфа» почувствовал подозрительный запах и сделал замечание, а в ответ услышав этническое оскорбление.

Пирцхалава признал, что не сдержал эмоций, но призвал не придавать случившемуся политического значения. Артист подчеркнул, что, будучи уроженцем России, отвергает как употребление наркотиков, так и межнациональную рознь.

При этом певец заявил, что осознаёт неправомерность своих действий. Для него этот инцидент стал важным уроком о недопустимости физического насилия.

Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о финансовых проблемах
Напомним, сегодня стало известно, что Ираклий Пирцхалава получил штраф за драку с участником первого сезона «Фабрики звёзд» Михаилом Гребенщиковым. Драка обошлась без серьёзных последствий, поэтому артист отделался штрафом в 15 тысяч.

Юрий Лысенко
