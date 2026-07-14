Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 07:31

Добрынин успокоил поклонников из-за слухов о своём «‎предсмертном» состоянии

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Солист группы «Весёлые ребята» Александр Добрынин прокомментировал сообщения об экстренном вызове скорой помощи в его московскую квартиру. Артист подтвердил в соцсети, что обращался к медикам, но заверил поклонников, что сейчас чувствует себя нормально.

«Дорогие друзья, со мной всё хорошо! Было повышение давления после длительного перелёта, сейчас всё в порядке. Не верьте фейковым новостям про меня», — написал Добрынин.

Певец подчеркнул, что его жизни ничего не угрожает. Он также попросил подписчиков не доверять неподтверждённым публикациям о состоянии его здоровья. Кроме того, Добрынин сообщил, что рядом с ним находится близкий человек, готовый в любой момент оказать поддержку.

«И, кстати, я не одинок: со мной всегда рядом мой самый близкий человек», — поделился артист.

Харьковская ВГА завела уголовное дело на певца Дантеса и блогера Дурнева
Харьковская ВГА завела уголовное дело на певца Дантеса и блогера Дурнева

Ранее появилась информация, что певцу Александру Добрынину потребовалась срочная медицинская помощь в его московской квартире. По предварительным данным, у 69-летнего артиста возникли проблемы с сердцем. Бригада скорой помощи прибыла по его адресу и сумела стабилизировать состояние музыканта. Позже представитель Добрынина сообщил об улучшении его самочувствия, а информация в СМИ якобы слишком преувеличена.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar