Добрынин успокоил поклонников из-за слухов о своём «предсмертном» состоянии
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Солист группы «Весёлые ребята» Александр Добрынин прокомментировал сообщения об экстренном вызове скорой помощи в его московскую квартиру. Артист подтвердил в соцсети, что обращался к медикам, но заверил поклонников, что сейчас чувствует себя нормально.
«Дорогие друзья, со мной всё хорошо! Было повышение давления после длительного перелёта, сейчас всё в порядке. Не верьте фейковым новостям про меня», — написал Добрынин.
Певец подчеркнул, что его жизни ничего не угрожает. Он также попросил подписчиков не доверять неподтверждённым публикациям о состоянии его здоровья. Кроме того, Добрынин сообщил, что рядом с ним находится близкий человек, готовый в любой момент оказать поддержку.
«И, кстати, я не одинок: со мной всегда рядом мой самый близкий человек», — поделился артист.
Ранее появилась информация, что певцу Александру Добрынину потребовалась срочная медицинская помощь в его московской квартире. По предварительным данным, у 69-летнего артиста возникли проблемы с сердцем. Бригада скорой помощи прибыла по его адресу и сумела стабилизировать состояние музыканта. Позже представитель Добрынина сообщил об улучшении его самочувствия, а информация в СМИ якобы слишком преувеличена.
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