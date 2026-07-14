Добрынин успокоил поклонников из-за слухов о своём «‎предсмертном» состоянии

Солист группы «Весёлые ребята» Александр Добрынин прокомментировал сообщения об экстренном вызове скорой помощи в его московскую квартиру. Артист подтвердил в соцсети, что обращался к медикам, но заверил поклонников, что сейчас чувствует себя нормально.

«Дорогие друзья, со мной всё хорошо! Было повышение давления после длительного перелёта, сейчас всё в порядке. Не верьте фейковым новостям про меня», — написал Добрынин.

Певец подчеркнул, что его жизни ничего не угрожает. Он также попросил подписчиков не доверять неподтверждённым публикациям о состоянии его здоровья. Кроме того, Добрынин сообщил, что рядом с ним находится близкий человек, готовый в любой момент оказать поддержку.

«И, кстати, я не одинок: со мной всегда рядом мой самый близкий человек», — поделился артист.