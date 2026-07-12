Представитель певца Добрынина опровергла сообщения об ухудшении его состояния

Официальный представитель певца Александра Добрынина в комментарии для РИА «Новости» опровергла сообщения об ухудшении состояния артиста и необходимости экстренной медицинской помощи, подчеркнув, что его здоровью ничего не угрожает.

«С ним всё нормально», — отметила собеседница агентства.

Александр Добрынин известен как советский и российский певец, поэт и музыкант. Широкую славу он получил в качестве солиста ВИА «Весёлые ребята», а пик популярности пришёлся на конец 80-х и начало 90-х годов. В его репертуаре такие знаменитые хиты, как «Розовые розы», «Светка Соколова», «Рита-Маргарита» и «Ночные цветы».

Напомним, ранее появилась информация, что певцу Александру Добрынину потребовалась срочная медицинская помощь в его московской квартире. По предварительным данным, у 69-летнего артиста возникли проблемы с сердцем. Бригада скорой помощи прибыла по адресу на юге столицы и сумела стабилизировать состояние музыканта. Последние годы певец жил в полном одиночестве и выходил на сцену лишь изредка. Зрители замечали, что во время выступлений его часто мучила одышка.