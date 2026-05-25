«Пятна начали сходить»: Екатерина Запашная приходит в себя после жуткого приступа аллергии в Крыму
Попавшая в реанимацию дочь дрессировщика Запашного чувствует себя лучше
Екатерина Запашная. Обложка © Telegram / «Катерина Птица»
Екатерина Запашная чувствует себя лучше после попадания в реанимацию из-за приступа аллергии. Об этом дочь дрессировщика Мстислава Запашного написала в одной из социальных сетей. Она по-прежнему находится в больнице, однако симптомы сходят на нет.
«Сегодня прям полегче, я даже поела. Могу сидеть, и это уже не больно. Пятна начали сходить», — поделилась артистка.
Екатерине провели процедуру плазмофильтрации — метода очистки крови от токсинов и аллергенов. Она надеется, что скоро врачи разрешат выписку.
Напомним, дочь легендарного дрессировщика Мстислава Запашного оказалась в реанимации во время семейного отдыха в Севастополе. Цирковая артистка почувствовала себя плохо, после чего по телу расползлись красные пятна, а кожа начала чесаться. Её госпитализировали в реанимацию.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».