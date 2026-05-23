Тело опухло, вену искали девять раз: Дочь дрессировщика Запашного попала в реанимацию во время отпуска

Екатерина, дочь легендарного дрессировщика Мстислава Запашного, оказалась в реанимации во время отпуска в Севастополе. Медики диагностировали у неё отёк Квинке.

Видео © Telegram /КАТЕРИНА ПТИЦА

Девушка приехала в Крым отдохнуть и поддержать брата Ярослава, чьё цирковое представление проходило в городе. После посещения шоу её состояние резко ухудшилось. По словам самой пострадавшей, сначала она заметила на коже маленькую красную точку, которую приняла за комариный укус. Вскоре по телу расползлись красные пятна, конечности опухли, а кожные покровы начали сильно чесаться.







В местах соприкосновения с одеждой возникли волдыри. Запашную экстренно госпитализировали. Тело распухло настолько сильно, что медработники смогли поставить капельницу только с девятой попытки.

Пациентке назначили гормональные препараты и строгую диету, однако её состояние не улучшилось, а ухудшилось. Женщину перевели в реанимацию, где провели плазмофильтрацию и повысили дозировку лекарств. Сама Екатерина затруднилась ответить, что именно могло вызвать столь сильную аллергическую реакцию.

«Эти пятна просто расползаются по моему телу. Сегодня на лице и в волосах. Всё это горит, чешется, жжёт», — написала она вчера в телеграм-канале, рассказывая о своём самочувствии.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов угодил в реанимацию с отёком Квинке, решив набрать крапивы для супа на картофельном поле. Во время сборов листьев его укусила гадюка. Жжение стремительно нарастало, конечность раздувало на глазах. Дочь наложила ледяную повязку, а сын повёз отца в больницу. По дороге пострадавший начал задыхаться, давление взлетело до ста восьмидесяти. Медикам он достался в критическом состоянии с тяжёлым отравлением змеиным ядом и отёком Квинке.