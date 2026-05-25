«Сомнения, страхи и нежелания»: Ксения Алфёрова в день рождения заявила о «новой волне» в жизни

Накануне Ксении Алфёровой исполнилось 52 года. По случаю праздника актриса опубликовала видео, где танцует в красном платье и шляпе, приподнимая пышный подол. В подписи она заявила: «С сегодняшнего дня начинает новая волна!».

Дочь Ирины Алфёровой призналась, что воспринимает день рождения как начало нового этапа. По словам телеведущей, несмотря на внутренние переживания, она старается не поддаваться тяжёлым мыслям.

«Да, периодически наваливаются сомнения, страхи, невозможности внутренние и нежелания. Да, иногда веришь разным нашёптывающим внутри, что ты одна и никому не нужна, но я учусь достаточно быстро их затыкать», — поделилась артистка.

Она отметила, что справляться с трудностями ей помогают близкие люди и поддержка друзей. Особенно Ксению растрогал подарок — букет сирени, который для неё вырастили знакомые. По словам звезды, именно человеческие отношения она считает главным богатством.

Алфёрова подчеркнула, что ощущает любовь и заботу окружающих, а потому чувствует себя счастливой. В Сети предположили, что тема одиночества могла стать особенно болезненной после расставания с Егором Бероевым. Бывшие супруги прожили вместе 24 года и воспитали дочь Евдокию, которой сейчас 19 лет.

Ранее дочь актёра Александра Михайлова впервые появилась на публике после новостей о разводе. Мирослава вышла на багуловую дорожку Забайкальского международного кинофестиваля.