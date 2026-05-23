Дочь Александра Михайлова впервые появилась на публике после развода

Дочь российского актёра Александра Михайлова, известного по культовому фильму «Любовь и голубы», Мирослава, впервые появилась на публике после новостей о разводе. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru.

Она вышла на багуловую дорожку Забайкальского международного кинофестиваля, появившись на светском мероприятии уже в новом статусе.

Михайлова рассказала о расставании с супругом Анатолием Черниковым спустя некоторое время после фактического разрыва отношений. Пара поженилась в августе 2024 года, а познакомились они во время учёбы во ВГИКе. Отношения продлились чуть больше года.

Как сообщается, решение о расставании было принято ещё в мае 2025 года, однако публично актриса подтвердила это позже. Сейчас она отмечает, что свободна.