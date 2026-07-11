Автору хита «Розовые розы» Добрынину вызвали скорую из-за проблем с сердцем

Певцу Александру Добрынину потребовалась срочная медицинская помощь в его московской квартире. Информацию о случившемся передал Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, у 69-летнего артиста возникли проблемы с сердцем. Бригада скорой помощи прибыла по адресу на юге столицы и сумела стабилизировать состояние музыканта, однако точный диагноз ещё уточняется. Как отмечает канал, последние годы певец жил в полном одиночестве и выходил на сцену лишь изредка. Зрители замечали, что во время выступлений его часто мучила одышка.

Александр Добрынин известен как советский и российский певец, поэт и музыкант. Широкую славу он получил в качестве солиста ВИА «Весёлые ребята», а пик популярности пришёлся на конец 80-х и начало 90-х годов. В его репертуаре такие знаменитые хиты, как «Розовые розы», «Светка Соколова», «Рита-Маргарита» и «Ночные цветы».

Ранее дирижёра Валерия Гергиева экстренно госпитализировали. Обстоятельства случившегося раскрыла его дочь Тамара. Она подтвердила, что в настоящий момент маэстро уже выписан из клиники и находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, а текущее самочувствие оценивается как хорошее. При этом комментировать точную причину, потребовавшую срочного медицинского вмешательства, дочь отказалась. Впоследствии Валерий Гергиев опроверг сообщения о своей госпитализации, заявив, что лечится дома.