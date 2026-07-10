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Регион
10 июля, 12:09

Дирижёр Валерий Гергиев оказался в больнице с подозрением на инсульт

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Известного дирижёра Валерия Гергиева на днях экстренно доставили в больницу. Информацию о госпитализации подтвердила его дочь Тамара в беседе с сайтом MK.ru.

По словам дочери маэстро, сейчас Гергиев уже находится дома, его жизни ничто не угрожает, а самочувствие оценивается как хорошее. Причину, по которой музыканту потребовалась медицинская помощь, она комментировать отказалась, не подтвердив, но и не опровергнув появившиеся слухи о подозрении на инсульт.

«Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает», — пояснила Тамара Гергиева.

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Это уже второй случай госпитализации известного дирижёра за последнее время. Ранее с аналогичным подозрением на инсульт в больницу попал народный артист СССР Владимир Спиваков. 4 июля Спивакова выписали из больницы, и сейчас, как сообщила его супруга Сати, он находится дома. Причиной госпитализации стала пневмония, развившаяся на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления.

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Анастасия Никонорова
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