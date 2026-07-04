Дирижёра Спивакова выписали из больницы
Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов/
Дирижёр Владимир Спиваков выписан из больницы и сейчас находится дома. Об этом сообщила ТАСС его супруга Сати.
«Владимира Теодоровича выписали сегодня после обеда. Мы дома и начинаем отдыхать», — сказала она.
Напомним, Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Как заявила его жена, Спиваков попал в больницу из-за пневмонии, которая развилась на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления.
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