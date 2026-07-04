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4 июля, 02:25

Дирижёра Спивакова выписали из больницы

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов/

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов/

Дирижёр Владимир Спиваков выписан из больницы и сейчас находится дома. Об этом сообщила ТАСС его супруга Сати.

«Владимира Теодоровича выписали сегодня после обеда. Мы дома и начинаем отдыхать», — сказала она.

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Напомним, Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Как заявила его жена, Спиваков попал в больницу из-за пневмонии, которая развилась на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления.

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