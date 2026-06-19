Дирижёр Владимир Спиваков попал в больницу с подозрением на инсульт

Народный артист СССР Владимир Спиваков оказался в больнице. Врачи подозревают у него инсульт. Эту информацию сообщил митрополит Иларион, который является коллегой дирижёра. Спиваков руководит Национальным филармоническим оркестром России и камерным оркестром «Виртуозы Москвы».

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — написал митрополит в Telegram-канале.

Другие подробности о состоянии дирижёра пока неизвестны.

Ранее певца Мурата Тхагалегова, известного по хиту «За тебя калым отдам», экстренно увезли в больницу перед концертом в Новосибирске. По предварительным данным, у артиста открылось кровотечение из пищевода, сейчас он находится под наблюдением врачей.