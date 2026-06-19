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19 июня, 20:38

Дирижёр Владимир Спиваков попал в больницу с подозрением на инсульт

Владимир Спиваков. Обложка © VK / Фонд Спивакова

Владимир Спиваков. Обложка © VK / Фонд Спивакова

Народный артист СССР Владимир Спиваков оказался в больнице. Врачи подозревают у него инсульт. Эту информацию сообщил митрополит Иларион, который является коллегой дирижёра. Спиваков руководит Национальным филармоническим оркестром России и камерным оркестром «Виртуозы Москвы».

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», написал митрополит в Telegram-канале.

Другие подробности о состоянии дирижёра пока неизвестны.

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Лия Мурадьян
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