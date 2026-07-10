Дирижёр Гергиев опроверг слухи о своей госпитализации и заявил, что лечится дома
Валерий Гергиев. Обложка © Петр Ковалев/ТАСС
Народный артист России Валерий Гергиев опроверг сообщения о своей госпитализации, заявив, что находится дома. В разговоре с ТАСС дирижёр прокомментировал появившиеся слухи.
«Нет, я дома. Лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю. И даю всем отдохнуть от себя», — сказал Гергиев.
Напомним, ранее информацию об экстренной госпитализации подтвердила его дочь Тамара. Она заверила, что в настоящий момент маэстро уже выписан из клиники и находится в домашней обстановке. Жизни и здоровью знаменитого музыканта ничего не угрожает, а его самочувствие оценивается как хорошее. При этом дочь дирижёра отказалась уточнять, что именно послужило причиной для обращения за неотложной медицинской помощью. Обсуждать появившиеся в публичном поле домыслы о возможном инсульте она также не стала.
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