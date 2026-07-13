Харьковская ВГА завела уголовное дело на певца Дантеса и блогера Дурнева
Обложка © Wikipedia / VeraVr, © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksey_durnev
В Харьковской области завели уголовное дело против певца Дантеса (Владимир Гудков) и блогера Алексея Дурнева. Как сообщили в пресс-службе российской военно-гражданской администрации региона, граждане Украины подозреваются в финансировании ВСУ и дискредитации ВС РФ.
Следствие установило, что Гудков неоднократно доставлял автомобили для нужд украинской армии. Например, в 2023 году он совместно с Дурневым пригнал транспорт в прифронтовую часть Харьковской области. Собранные с концертов деньги артист также направлял на покупку машин, беспилотников и медикаментов для противника. Помимо прочего, оба фигуранта формировали негативный образ российских Вооружённых сил.
Ранее четыре офицера ВСУ получили пожизненные сроки в России. Суд признал их виновными по делу об убийствах мирных жителей и обстрелах районов Мариуполя.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.