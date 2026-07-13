Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 15:00

Харьковская ВГА завела уголовное дело на певца Дантеса и блогера Дурнева

Обложка © Wikipedia / VeraVr, © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksey_durnev

Обложка © Wikipedia / VeraVr, © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksey_durnev

В Харьковской области завели уголовное дело против певца Дантеса (Владимир Гудков) и блогера Алексея Дурнева. Как сообщили в пресс-службе российской военно-гражданской администрации региона, граждане Украины подозреваются в финансировании ВСУ и дискредитации ВС РФ.

Следствие установило, что Гудков неоднократно доставлял автомобили для нужд украинской армии. Например, в 2023 году он совместно с Дурневым пригнал транспорт в прифронтовую часть Харьковской области. Собранные с концертов деньги артист также направлял на покупку машин, беспилотников и медикаментов для противника. Помимо прочего, оба фигуранта формировали негативный образ российских Вооружённых сил.

Французская речь, военная выправка: ВС РФ разгромили иностранных наёмников в Одессе
Французская речь, военная выправка: ВС РФ разгромили иностранных наёмников в Одессе

Ранее четыре офицера ВСУ получили пожизненные сроки в России. Суд признал их виновными по делу об убийствах мирных жителей и обстрелах районов Мариуполя.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar