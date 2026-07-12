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12 июля, 07:37

Французская речь, военная выправка: ВС РФ разгромили иностранных наёмников в Одессе

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по иностранным наёмникам в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

В Одессе нанесли удар по району Ланжерон, где базировались иностранные наёмники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью kp.ru.

По его словам, атака пришлась по зданию, которое официально считалось гражданским, однако фактически его использовали для размещения военных специалистов. Внутри находились люди с французским языком и военной выправкой — это, по мнению Лебедева, указывает на присутствие иностранных инструкторов.

Сразу после удара район оцепили. В нескольких кварталах перекрыли движение, машины скорой помощи не подпускали, а проезд разрешали только военному транспорту. Такая тактика, пояснил подпольщик, обычно применяется на объектах, где важно предотвратить утечку информации.

«Сам выбор точки тоже показателен. Ланжерон — это не просто прибрежная зона, а часть городской инфраструктуры, где удобно размещать персонал с доступом к портовым объектам, логистике и каналам взаимодействия с внешними поставками», — сказал Лебедев.

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Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинскими силами. В ведомстве уточнили, что атаки провели с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Среди поражённых целей — склады с боеприпасами, хранилища беспилотников дальнего действия, а также пункты временного размещения украинских военных и иностранных наёмников.

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Наталья Афонина
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