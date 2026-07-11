Дроны «Востока» в «свободной охоте» сорвали ротацию наёмников ВСУ

По информации Минобороны России, в ходе «свободной охоты» БПЛА группировки «Восток» на территории Запорожской области поражены автомобили с находившимися в них иностранными наёмниками Вооружённых сил Украины (ВСУ), что привело к срыву ротационных мероприятий противника.

В ходе разведывательных мероприятий расчёты беспилотников «Востока» зафиксировали перемещение автомобильной техники, на которой противник осуществлял ротацию живой силы.

«Получив данные о предполагаемых маршрутах движения противника, операторы ударных БПЛА вышли на «свободную охоту». Расчёты последовательно атаковали пикапы ВСУ, перевозившие живую силу к передовым позициям, не позволив противнику завершить переброску подразделений. В результате боевой работы уничтожены пикапы ВСУ и находившиеся в них иностранные наёмники», — уточнили в ведомстве.

Дополнительно, разведывательными подразделениями БПЛА была установлена дислокация технического персонала, пунктов управления беспилотными системами и антенн связи противника. Координаты целей оперативно передали в артиллерийские подразделения, после чего расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» нанесли огневое поражение по выявленным объектам.

Ударом по позициям ВСУ уничтожены пункты управления БПЛА, антенны связи, гексакоптеры типа «Баба-яга», разведывательные БПЛА квадрокоптерного типа, а также оборудование и специалисты подразделений беспилотных войск.

Ранее подразделением беспилотных систем ульяновского соединения Воздушно-десантных войск РФ на Ореховском направлении в Запорожской области был осуществлён сброс агитационных материалов на оборонительные позиции Вооружённых сил Украины. Для задачи использовался БПЛА «Молния», модернизированный под сброс листовок. Сброс прошёл точно по заданным целям — опорным пунктам и окопам противника.