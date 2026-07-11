В Минобороны России проинформировали, что подразделением беспилотных систем ульяновского соединения Воздушно-десантных войск РФ на Ореховском направлении в Запорожской области осуществлён сброс агитационных материалов на оборонительные позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как уточнили в военном ведомстве, для задачи использовался БПЛА «Молния», модернизированный под сброс листовок. Сброс прошёл точно по заданным целям — опорным пунктам и окопам противника.

«На FPV самолётного типа «Молния» установлен контейнер, в него загружаются листовки, и над территорией противника осуществляется сброс под управлением оператора. До людей доходит какая-то информация, они это видят, читают. Кто-то, возможно, понимает это всё, выходят, сдаются», — рассказал оператор БПЛА с позывным Седой.

В Минобороны добавили, что практика сброса листовок с помощью беспилотников позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние украинских военных, побуждая их прекратить сопротивление. Часть военнослужащих ВСУ реагирует на такие призывы, что сокращает потери и ускоряет выполнение российских боевых задач.

Тем временем, украинские военнослужащие, остающиеся в районе Красного Лимана в ДНР, крайне редко добровольно сдаются в плен Вооружённым силам Российский Федерации. Число подобных случаев заметно сократилось по сравнению с 2022 годом. Сейчас добровольная сдача в плен носит единичный характер, а ситуации, когда это делали сразу целые подразделения, больше не фиксируются. Украинское командование, по данным российской стороны, установило жёсткий контроль над личным составом. Военнослужащие опасаются не только последствий для себя, но и возможного давления на своих родственников в случае добровольной сдачи.