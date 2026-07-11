Украинские военнослужащие, остающиеся в районе Красного Лимана в ДНР, крайне редко добровольно сдаются в плен Вооружённым силам Российский Федерации. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, число подобных случаев заметно сократилось по сравнению с 2022 годом. Он отметил, что сейчас добровольная сдача в плен носит единичный характер, а ситуации, когда это делали сразу целые подразделения, больше не фиксируются.

Марочко также заявил, что украинское командование, по данным российской стороны, установило жёсткий контроль над личным составом. Как утверждает эксперт, военнослужащие опасаются не только последствий для себя, но и возможного давления на своих родственников в случае добровольной сдачи.

«Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. Это уже, кстати, панацея на Украине», — утверждает эксперт.

Ранее Life.ru писал, что будущее Донбасса способно оказать значительное влияние на возможное завершение конфликта на Украине. Возможное урегулирование ситуации зависит от целого ряда факторов, включая решения западных государств, оказывающих Киеву военную и политическую поддержку. Отдельное внимание уделено роли США и европейских стран, которые продолжают поставлять Украине вооружение и оказывать дипломатическое содействие.