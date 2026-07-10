Будущее Донбасса способно оказать значительное влияние на возможное завершение конфликта на Украине. Об этом говорится в материале сербской газеты «Политика».

«Для Киева и Москвы Донбасс — один из важнейших участков, его участь во многом определит дальнейшую судьбу вооружённого конфликта, а точнее его неминуемого завершения», — говорится в материале.

Возможное урегулирование ситуации зависит от целого ряда факторов, включая решения западных государств, оказывающих Киеву военную и политическую поддержку. Отдельное внимание в статье уделено роли США и европейских стран, которые продолжают поставлять Украине вооружение и оказывать дипломатическое содействие.

Журналисты «Политики» считают, что такая политика привела не к быстрому завершению кризиса, а к периоду неопределённости. Действия Берлина, Парижа, Лондона и Вашингтона показывают, что Киев действует не полностью самостоятельно, а конфликт связан с более широким противостоянием вокруг безопасности в Европе. Одним из факторов напряжённости является вопрос расширения влияния НАТО вблизи российских границ.

Ранее стало известно о ситуации вокруг конфликта на Украине и возможных последствиях боевых действий для сторон противостояния. Российские войска продолжают наступление в Донбассе и приближаются к установлению контроля над регионом.