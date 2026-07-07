Четыре офицера ВСУ получили пожизненное за убийство 93-х жителей Мариуполя

Четыре военнослужащих ВСУ получили пожизненные сроки по делу об убийствах мирных жителей и обстрелах жилых районов Мариуполя. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Четыре военнослужащих ВСУ получили пожизненные сроки. Видео © Telegram / Следком

По данным ведомства, фигурантами дела стали командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков. Следствие утверждает, что в 2022 году они организовали блокирование части города, препятствовали эвакуации жителей и отдавали приказы, приведшие к гибели людей.

Как сообщили в СК, в результате этих действий погибли 93 человека, ещё 81 житель стал целью покушения. Также были повреждены или уничтожены 89 объектов жилой и гражданской инфраструктуры.

Суд признал обвиняемых виновными в преступлениях против мирного населения, нарушении норм ведения вооружённого конфликта и других деяниях. После задержания российскими военными фигуранты предстали перед судом.

«Приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Каждому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что Кармянков и Бирюков в ходе следствия частично признали свою вину. Расследование преступлений командиров ВСУ в Мариуполе было завершено прошлым летом.

А ранее суд в Москве заочно арестовал гражданина Франции Лоика Пердриэля по обвинению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника. По данным суда, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Наймит воюет на стороне Киева с 2023 года.