ФСБ задержала в Геленджике мужчину за передачу СБУ данных о силовиках
Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ
В Геленджике силовики пресекли деятельность мужчины, который вел наблюдение за транспортом силовиков в интересах украинской стороны. Информацию о задержании распространило управление ФСБ по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 27-летний фигурант сам нашёл контакты представителя СБУ через мессенджер и предложил свои услуги украинцу. Куратор дал задание следить за машинами военнослужащих ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов. Для этого требовалось прийти на конкретную парковку в городе и сделать видеозапись.
За выполненную работу исполнитель получил денежное вознаграждение. Впоследствии организаторы обещали помочь ему с эмиграцией.
Сотрудники регионального управления ФСБ задокументировали противоправную деятельность мужчины. Его планам выехать за рубеж не суждено было сбыться.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.