ФСБ задержала в Геленджике мужчину за передачу СБУ данных о силовиках

В Геленджике силовики пресекли деятельность мужчины, который вел наблюдение за транспортом силовиков в интересах украинской стороны. Информацию о задержании распространило управление ФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 27-летний фигурант сам нашёл контакты представителя СБУ через мессенджер и предложил свои услуги украинцу. Куратор дал задание следить за машинами военнослужащих ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов. Для этого требовалось прийти на конкретную парковку в городе и сделать видеозапись.

За выполненную работу исполнитель получил денежное вознаграждение. Впоследствии организаторы обещали помочь ему с эмиграцией.

Сотрудники регионального управления ФСБ задокументировали противоправную деятельность мужчины. Его планам выехать за рубеж не суждено было сбыться.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.