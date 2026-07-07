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7 июля, 07:53

ФСБ задержала в Геленджике мужчину за передачу СБУ данных о силовиках

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

В Геленджике силовики пресекли деятельность мужчины, который вел наблюдение за транспортом силовиков в интересах украинской стороны. Информацию о задержании распространило управление ФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 27-летний фигурант сам нашёл контакты представителя СБУ через мессенджер и предложил свои услуги украинцу. Куратор дал задание следить за машинами военнослужащих ВС РФ и сотрудников правоохранительных органов. Для этого требовалось прийти на конкретную парковку в городе и сделать видеозапись.

За выполненную работу исполнитель получил денежное вознаграждение. Впоследствии организаторы обещали помочь ему с эмиграцией.

Сотрудники регионального управления ФСБ задокументировали противоправную деятельность мужчины. Его планам выехать за рубеж не суждено было сбыться.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

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Никита Никонов
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