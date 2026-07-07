ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших атаки на силовиков в КБР

Российские силовики показали кадры задержания боевиков, собиравшихся завладеть оружием правоохранителей в Кабардино-Балкарии, уйти в подполье и совершать теракты на территории страны. Видео публикует пресс-служба ФСБ РФ.

ФСБ задержала боевиков. Видео © ФСБ РФ

Правоохранители изъяли целый арсенал оружия у подозреваемых: 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, около 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления. Кроме того, задержанные располагали всем необходимым для проживания в горах и лесах, с целью организовать подпольную деятельность.

Напомним, в Кабардино-Балкарии задержали восемь человек, которых подозревают в подготовке вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов. Задержанные входили в законспирированную ячейку запрещённой в России международной террористической организации, действовавшую в Баксанском районе республики. Следствие считает, что участники группы принесли присягу одному из представителей организации и готовили нападения на объекты правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и перейти к подпольной деятельности.