Ликвидация военного и взрыв на «Транснефти»: ФСБ раскрыла цели задержанных диверсантов

Федеральная служба безопасности раскрыла детали о предотвращении серии терактов, целью которых должны были стать объекты критической инфраструктуры и военнослужащие Российской Федерации. В ходе спецоперации в Тюменской области, Адыгее и Краснодарском крае были задержаны трое пособников, действовавших под руководством украинских спецслужб.

ФСБ раскрыла цели задержанных диверсантов. Видео © ЦОС ФСБ

Преступники выбирали объекты с максимальным потенциалом для причинения ущерба. В Тюмени злоумышленник планировал совершить подрыв на объекте Транснефти. По заданию куратора, с которым он связался через Telegram, мужчина вёл разведку местности и искал способы дестабилизировать работу топливно-энергетического комплекса.

«В ходе переписки обсуждались возможные объекты, в том числе топливной энергетики на территории Тюмени», — рассказал задержанный. Получив инструкции и самодельное взрывное устройство через тайник, диверсант направился к трубопроводу, где и был задержан сотрудниками спецслужб.

Одновременно с этим в Краснодарском крае пресечена попытка совершения теракта, направленного против жизни конкретного лица. Местный житель получил задание ликвидировать российского военнослужащего. Согласно плану кураторов, убийство должно было быть совершено путём подрыва автомобиля офицера.

«По указанию должен был убить военнослужащего путём подрыва его автомобиля. Для этого получил координаты тайника с СВУ. При попытке его забрать меня задержали», — признался фигурант на видео допроса.

На данный момент все задержанные находятся под стражей. Следственные органы продолжают работу по выявлению всех звеньев цепочки диверсионной сети, чтобы полностью исключить угрозу новых атак.

Ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили покушение на военнослужащего Минобороны. По данным спецслужб, злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов.