Суд заочно арестовал француза Пердриэля, который воевал в составе ВСУ

Суд в Москве заочно арестовал гражданина Франции Лоика Пердриэля по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в качестве наёмника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, суд избрал Пердриэлю меру пресечения в виде ареста на два месяца. Срок начнут считать с момента его задержания на территории России или экстрадиции.

Французу по обвинению в участии наёмником в вооружённом конфликте или военных действиях грозит до 15 лет лишения свободы. По данным из открытых источников, Пердриэль начал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ в 2023 году. Во Франции он известен националистическими взглядами и связями с праворадикальными группировками.

Ранее суд в России заочно приговорил гражданина Великобритании Саймона Далби к 13 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ в качестве наёмника. По данным Следственного комитета, британец поступил на службу в украинскую армию в декабре 2022 года. Далби участвовал в боевых действиях до осени 2023 года. По данным Генпрокуратуры РФ, за это он получил более 782 тыс. рублей. Иностранца объявили в международный розыск.