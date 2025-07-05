Завершено расследование против комбрига ВСУ Баранюка, блокировавшего Мариуполь

Против командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка завершено расследование уголовного дела о блокировке северной части Мариуполя. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Главным следственным управлением завершено расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова», — говорится в сообщении.

В числе фигурантов дела — командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков. По версии следствия, в 2022 году они руководили осадой северной части Мариуполя, препятствуя эвакуации гражданского населения и использовали город в интересах ВСУ. Все фигуранты были задержаны российскими военными.