Завершено расследование против комбрига ВСУ Баранюка, блокировавшего Мариуполь
Завершено расследование преступлений командира морпехов Баранюка ВСУ в Мариуполе
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Против командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка завершено расследование уголовного дела о блокировке северной части Мариуполя. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Главным следственным управлением завершено расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова», — говорится в сообщении.
В числе фигурантов дела — командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков. По версии следствия, в 2022 году они руководили осадой северной части Мариуполя, препятствуя эвакуации гражданского населения и использовали город в интересах ВСУ. Все фигуранты были задержаны российскими военными.
Расследование в отношении украинских командиров в России продолжается: ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Ростислава Карпушу. Его признали виновным в ракетных обстрелах Курской области в ноябре 2024 года. По данным прокуратуры, под его руководством были выпущены не менее семи тактических ракет, в том числе по гражданским объектам.