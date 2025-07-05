Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 07:49

Завершено расследование против комбрига ВСУ Баранюка, блокировавшего Мариуполь

Завершено расследование преступлений командира морпехов Баранюка ВСУ в Мариуполе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Против командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка завершено расследование уголовного дела о блокировке северной части Мариуполя. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Главным следственным управлением завершено расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова», — говорится в сообщении.

В числе фигурантов дела — командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков. По версии следствия, в 2022 году они руководили осадой северной части Мариуполя, препятствуя эвакуации гражданского населения и использовали город в интересах ВСУ. Все фигуранты были задержаны российскими военными.

«Работа на той стороне»: Военный эксперт раскрыл особенности ликвидации командиров ВСУ
«Работа на той стороне»: Военный эксперт раскрыл особенности ликвидации командиров ВСУ

Расследование в отношении украинских командиров в России продолжается: ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы полковника ВСУ Ростислава Карпушу. Его признали виновным в ракетных обстрелах Курской области в ноябре 2024 года. По данным прокуратуры, под его руководством были выпущены не менее семи тактических ракет, в том числе по гражданским объектам.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar