«Работа на той стороне»: Военный эксперт раскрыл особенности ликвидации командиров ВСУ

Армия России ещё со времён Великой Отечественной войны и боевых действий в Чечне имеет славный опыт ликвидации высокопоставленных офицеров врага. Сегодня детали подобных операций не раскрываются, однако они планируются настолько точно, что становятся отдельными СВО в рамках СВО на Украине, подчеркнул военный эксперт Олег Шаландин, комментируя ликвидацию Сергея Захаревича, командующего 110-й отдельной мехбригадой ВСУ.

«Это вопросы профессиональных секретов. Если вы вспомните вторую чеченскую кампанию, то ликвидация Хаттаба через отравленное письмо до сих пор остаётся тайной, окутанной дымкой», — отметил офицер запаса и ветеран боевых действий.

Кроме того, в беседе с «Царьградом» он отметил значительную роль агентурной разведки в ликвидации командиров ВСУ. По словам эксперта, работа «на той стороне» может быть даже более эффективной, чем техническая разведка с российской стороны линии фронта.