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3 июля, 10:06

«Работа на той стороне»: Военный эксперт раскрыл особенности ликвидации командиров ВСУ

Военный эксперт Шаландин отметил роль агентуры в ликвидации командиров ВСУ

Боец ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Боец ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Армия России ещё со времён Великой Отечественной войны и боевых действий в Чечне имеет славный опыт ликвидации высокопоставленных офицеров врага. Сегодня детали подобных операций не раскрываются, однако они планируются настолько точно, что становятся отдельными СВО в рамках СВО на Украине, подчеркнул военный эксперт Олег Шаландин, комментируя ликвидацию Сергея Захаревича, командующего 110-й отдельной мехбригадой ВСУ.

«Это вопросы профессиональных секретов. Если вы вспомните вторую чеченскую кампанию, то ликвидация Хаттаба через отравленное письмо до сих пор остаётся тайной, окутанной дымкой», — отметил офицер запаса и ветеран боевых действий.

Кроме того, в беседе с «Царьградом» он отметил значительную роль агентурной разведки в ликвидации командиров ВСУ. По словам эксперта, работа «на той стороне» может быть даже более эффективной, чем техническая разведка с российской стороны линии фронта.

Рогов прокомментировал гибель украинского комбрига Захаревича
Рогов прокомментировал гибель украинского комбрига Захаревича

Напомним, 1 июля стало известно о ликвидации Сергея Захаревича, командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель высокопоставленного офицера.

Борис Эльфанд
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