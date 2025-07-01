Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель командира 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), полковника Сергея Захаревича. Об этом экс-комик сообщил в своём видеообращении.

Он отметил, что потери зафиксированы не только среди офицеров, но и среди рядовых военнослужащих. Зеленский поручил провести тщательное расследование обстоятельств их смерти.