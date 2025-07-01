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Регион
1 июля, 20:22

Зеленский подтвердил гибель командира 110-й мехбригады Захаревича

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель командира 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), полковника Сергея Захаревича. Об этом экс-комик сообщил в своём видеообращении.

Он отметил, что потери зафиксированы не только среди офицеров, но и среди рядовых военнослужащих. Зеленский поручил провести тщательное расследование обстоятельств их смерти.

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Напомним, ранее командир 128-го отдельного горно-пехотного батальона Сергей Собко подтвердил информацию, что Захаревич погиб. Как сообщают военкоры, 110-я ОМБр воюет недалеко от границы Днепропетровской области.

Тимур Хингеев
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